Boi gordo: frigoríficos ofertam até R$ 10 a menos pela arroba

O mercado do boi gordo apresentou baixa movimentação na nesta segunda-feira, 6, em boa parte das praças pecuárias monitoradas pela Scot Consultoria, com os compradores fora das compras, aguardando uma definição do mercado.

Nessas regiões, embora os preços de referência não tenham mudado, alguns frigoríficos, que estavam ativos, ofertaram preços menores pela arroba do boi em relação à sexta-feira, 3, e, com isso, o volume de negócios inexistiu ou foi pequeno. Esse foi o cenário vigente em São Paulo, Pará e Mato Grosso, por exemplo.

Em São Paulo, as indústrias que estavam ativas abriram as oferta de compra deprimindo o preço em até R$ 10 por arroba. Com ofertas de R$ 190 à vista, bruto. Nesse patamar, o volume de negócios foi mínimo. No estado, as escalas de abate atendem em torno de cinco dias.

Para os frigoríficos habilitados para o mercado chinês, a oferta de boiadas limitada, tendo em vista o requisito de os animais serem abatidos com no máximo trinta meses, mantém as cotações firmes.

Neste caso, em São Paulo, as ofertas de compra giram em torno de R$ 200 a R$ 205 por arroba, à vista e bruto, considerando o macho terminado.