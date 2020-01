Batalhão Ambiental apreende 216 quilos de cachara e detém suspeito de pesca predatória

Uma equipe do Batalhão Ambiental da Polícia Militar encaminhou à delegacia de Sinop (a 500 km de Cuiabá) um homem suspeito de pesca predatória, na madrugada desta quarta-feira (29.01). Com ele, foram apreendidos 216 quilos de peixes da espécie cachara.

Conforme o boletim de ocorrência, policiais estavam em deslocamento quando viram um veículo Fiat Pálio cinza, próximo ao Rio Ponte de Pedras. Conforme a viatura se aproximava, os homens que estavam no local, saíram correndo, entraram em uma área de mata e não foram localizados. O suspeito detido também tentou correr, mas foi contido.

O pescado foi encontrado dentro do veículo, que segundo o homem, seria do seu pai. Mais dois homens faziam parte do grupo. O Pálio também foi apreendido.