Alimentação saudável aumenta imunidade e protege contra doenças

Cuidar da alimentação é essencial para manter uma boa saúde e adquirir imunidade em tempos difíceis, em especial, agora, em que vivemos a pandemia do coronavírus (COVID-19). Especialistas da área da saúde afirmam que não existem alimentos milagrosos, porém, são unânimes ao apontarem que hábitos saudáveis podem ajuda

A nutricionista do Fort Atacadista em Mato Grosso, Rafaela Curcino Moreira, explica que uma alimentação correta ajuda o sistema imunológico, independentemente do tipo de infecção. “A imunidade é formada por um conjunto de fatores que atuam contra diferentes doenças, vírus e bactérias. Por outro lado, uma dieta balanceada como um todo ajuda o organismo a se manter preparado contra invasores”, enfatiza.

Muitas pessoas que estão em quarentena e outras que não conseguem evitar a ida ao trabalho podem fazer escolhas melhores da alimentação. A dica da nutricionista é ingerir alimentos de alta densidade nutricional, ricos em vitaminas e minerais, como as frutas, verduras e legumes, além das proteínas e oleaginosas.

“Consumir alimentos fonte de vitamina C, como acerola, laranja, limão, vegetais folhosos, verde escuro, além de incluir nas preparações diversas especiarias naturais como alho, cebola, salsa, cebolinha, coentro, gengibre e açafrão, ajudam a aumentar a imunidade”, acrescenta Rafaela.

Para aqueles que não têm o hábito de ingerir verduras, a nutricionista sugere preparações diferentes e receitas novas. “Em relação às crianças, a opção é fazer lanches naturais com patês e incluir legumes e verduras”.

A preparação é outro fator importante para manter o valor nutricional dos alimentos. Segundo Rafaela, cozinhar legumes e verduras com a casca e reutilizar a água do cozimento evita a perda dos nutrientes. “O arroz é uma ótima pedida, pois absorve a água utilizada no seu cozimento, ficando com os nutrientes para si”, observa.

Já a ingestão dos alimentos crus está liberada, com ressalva às carnes. “Frutas, verduras e alguns legumes podem ser ingeridos crus, mas deve-se evitar comer carnes cruas ou mal passadas”.

Higienização dos Alimentos

A prática de lavar e higienizar bem os alimentos deve ser uma constante, não só no período da pandemia. “Assim como qualquer outro alimento, verduras e legumes não representam uma fonte de transmissão do novo coronavírus. Elas só apresentam risco se forem manuseadas por alguém contaminado, porém, devem ser sempre higienizadas”, esclarece a nutricionista do Fort Atacadista.

A indicação é fazer a limpeza convencional com água corrente. Em frutas, legumes e verduras o ideal é usar vinagre ou cloro, em medidas normais.

Outras Dicas

– Lavar as mãos com frequência, usando água corrente e sabão;

– Esfregar bem as mãos, inclusive entre os vãos dos dedos e punhos;

– Não tossir, espirrar ou coçar o nariz enquanto estiver manuseando os alimentos;

– Evitar a utilização de anéis e relógios, que podem acumular sujeiras;

– Não falar ou assoviar em cima dos alimentos, superfícies ou utensílios utilizados para preparar os produtos.

Confira uma receita caseira para aumentar a imunidade

– 01 limão espremido

– 20 gotas de extrato de própolis

– 01 colher (café) gengibre

– 01 colher (café) mel

– 100 ml de água

Misture tudo e tome todos os dias ao acordar

Prevenção Fort Atacadista

As três unidades do Fort Atacadista em Mato Grosso (na Avenida Miguel Sutil e Fernando Corrêa, em Cuiabá, e na Avenida da FEB, em Várzea Grande) seguem as recomendações de distanciamento social entre os clientes, aumentaram os cuidados com a higienização, disponibilizando álcool em gel para os clientes e funcionários, nas áreas internas e externas das lojas, como caixas e banheiros e está focada nas ações de combate e conscientização contra a transmissão da Covid-19.

A rede também instalou painéis de acrílico para aumentar a proteção de funcionários e clientes. As lojas estão preparadas para oferecer aos clientes inúmeras opções de grãos, carnes, peixes, verduras, legumes e frutas selecionados, de qualidade e com preço justo.