Algodão mato-grossense deve gerar R$ 13,1 bilhões neste ano

A segunda estimativa do Valor Bruto da Produção (VBP) do algodão do Estado, feito pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), aponta um crescimento de 4,9% no faturamento bruto da atividade. Desta forma, a nova previsão indica que neste ano, a cadeia deve gerar R$ 13,1 bilhões.



Acréscimo que se dá, principalmente, pelos bons preços vistos no início da comercialização da safra, possibilitando assim, o avanço na nova projeção. “Por outro lado, mesmo com o avanço, a cultura perdeu espaço para o milho na representatividade econômica da agricultura, visto que o cereal apresentou uma maior valorização no ano”, relata o boletim.



Apesar da projeção ser positiva, o Imea avalia que “ainda é cedo para definir um cenário para o VBP, pois a volatilidade dos preços durante a pandemia do novo Coronavírus, tem influenciado no valor da pluma, podendo-se refletir na consolidação dos dados em Mato Grosso”.