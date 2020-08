“Agro é a locomotiva da economia”, diz Bolsonaro

Agrolink

O presidente Jair Bolsonaro e a ministra da Agricultura Tereza Cristina estiveram em Corumbá (MS) nesta terça-feira (18) para inauguração da Estação Radar da Força Aérea Brasileira, que vai reforçar a vigilância nas fronteiras do país com Bolívia e Paraguai.

Em seu discurso Bolsonaro voltou a elogiar o desempenho de Tereza Cristina a frente do Mapa. “A ministra é orgulho do agronegócio não apenas desse Estado, mas do Brasil. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso”, disse. Também destacou a importância do agronegócio como setor fundamental para o abastecimento durante a pandemia, alimentando cerca de 1 bilhão de pessoas. “Podemos viver sem muita coisa, mas ninguém vive sem comida. O homem do campo não parou de trabalhar, não teve lockdown”, disse.

O presidente também destacou que o agronegócio é a “locomotiva da nossa economia”, lembrando o desempenho do setor no comércio exterior. “O nosso agronegócio vem batendo recordes, cada vez exporta mais, os portos no Brasil também vêm batendo recordes ao longo dos últimos cinco meses, de exportações do que produzimos no campo”, enfatizou.