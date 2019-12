Ação focada na valorização da área rural

Este ano, a Emater investiu na capacitação dos trabalhadores do campo, com orientações em diversas áreas visando ao emprego e incremento das atividades. O resultado foi um aumento no número de atendimentos de 35% em relação ao ano passado, com a marca de 150 mil. Foram 11,4 mil produtores atendidos em todo o DF.

Por meio de convênio da Anater, que vai até abril de 2020, a Emater-DF tem prestado serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) a 500 famílias do grupo da agricultura familiar do DF. Só neste ano, foram 500 diagnósticos, 500 projetos produtivos, 2,5 mil visitas técnicas e 42 eventos coletivos de formação, demandando recursos de pouco mais de R$ 540 mil.

A empresa também auxiliou produtores em projetos de crédito rural nas diversas linhas do setor, o que resultou em um montante de quase R$ 6 milhões liberados. Nas linhas de crédito do Prospera e do Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR), foram 225 projetos – 213 do Prospera, num total de R$ 4.585.521,77, e 12 do FDR, totalizando R$ 1.216.264,61.

Pelo convênio MaisAter, do Ministério da Agricultura, foram feitos cadastramentos, diagnósticos produtivos e sociais e planos de ações em 790 propriedades; 3.160 visitas de assessoria técnica; 30 eventos técnicos de formação coletiva para produtores e trabalhadores rurais e cinco intercâmbios técnicos para extensionistas e produtores.

Melhorias para o trabalho rural

Uma obra havia anos aguardada foi a recuperação de oito canais de irrigação, totalizando 27,3 km de tubulações instalados para atender 288 propriedades rurais em Santos Dumont, Tabatinga, Buriti Vermelho, Rodeador, Capão Comprido I e II, Lamarão e Granja do Ipê. Na aquisição dos materiais, foram investidos recursos de R$ 1,462 milhão. Além de evitar a perda de cerca de 50% do volume de água, que corria nos antigos canais a céu aberto, a nova tubulação possibilita a distribuição de forma igualitária a todos os produtores.

A Emater-DF está levantando demandas, identificando edificações que podem receber as creches e buscando parcerias para execução das obras. A gestão de cada unidade ficará a cargo da Secretaria de Educação (SEE). Serão inauguradas creches nos núcleos rurais Jardim II, na região do Paranoá, em Pipiripau e em São José.

O lançamento de um aplicativo para auxiliar o produtor com a rastreabilidade da produção, banco de empregos voltado para o setor agropecuário, qualificação para os trabalhadores do campo e a primeira creche rural, que vai atender crianças de zero a 3 anos, são algumas das ações que a Emater levou adiante em 2019, ano em que foram atendidos 11,4 mil produtores em todo o DF. Em parceria com a Secretaria do Trabalho, a empresa atua para qualificar 120 trabalhadores. A proposta está na fase final de planejamento, e a execução começa em 2020.

Emater em grandes eventos

Para apresentar inovações tecnológicas e de baixo custo aos produtores, a Emater-DF investiu R$ 346 mil no Espaço da Agricultura Familiar, na AgroBrasília. Os recursos investidos vieram de fonte da própria Emater-DF, recursos da Anater e emendas parlamentares.