ABPA diz que não foi notificada sobre decisão de Hong Kong

A decisão de Hong Kong de interromper as importações de carnes da Aurora – cooperativa responsável pelos embarques de asa de frango que supostamente continham traços do novo coronavírus – ainda não foi notificada oficialmente à Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

De acordo com informações divulgadas pelo portal Avicultura Industrial, a entidade aponta que está apoiando a sua associada para a apresentação dos esclarecimentos, com bases técnico-científicas. “A ABPA também apoiará o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento dentro das tratativas com as autoridades de Hong Kong, para que a situação se clarifique e se reestabeleça”, informa, por meio de nota.

A associação brasileira observa que, “como é ressaltado pela própria autoridade sanitária de Hong Kong, que não há evidências científicas de que a carne seja transmissora do vírus”. Esse é o entendimento da Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).